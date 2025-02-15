İmamoğlu'ndan Van'a Kayyım Atanmasına Tepki

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi.

İmamoğlu açıklamasında, "Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.



Kürt kökenli… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 15, 2025

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Zeydan hakkında verilen cezanın ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Zeydan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Van Valisi Ozan Balcı kayyım olarak atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi