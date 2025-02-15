İmamoğlu'ndan Van'a Kayyım Atanmasına Tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'ndan Van'a Kayyım Atanmasına Tepki

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi.

İmamoğlu açıklamasında, "Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Zeydan hakkında verilen cezanın ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Zeydan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Van Valisi Ozan Balcı kayyım olarak atanmıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım AtandıVan Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım AtandıGündem

Kaynak: Haber Merkezi

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