En Beğenilen Milletvekilleri Belli Oldu

Türkiye'de şu anda yaklaşan bir seçim olmamasına rağmen erken seçim çağrıları yükseldikçe, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak HBS Araştırma şirketi, Ankara eksenli bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Ankara'da en beğenilen milletvekillerini belirlemek için yapılan ankette; en beğenilen kişi, bağımsız milletvekili Adnan Beker oldu. Yüzde 63,4 oranında beğenilen Beker'i, yüzde 48,3 oranıyla CHP Milletvekili Gamze Taşcıer takip etti.

Ankette üçüncü sırada CHP Milletvekili Murat Emir yer alırken, dördüncü sıra da AKP Milletvekili Kürşad Zorlu'nun oldu. Beşinci sırada İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, altıncı sırada AKP Milletvekili Osman Gökçek, yedinci sırada ise bağımsız milletvekili Koray Aydın yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi