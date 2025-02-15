Samsun'da Narkotik Operasyonunda 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Polis, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirdi.

Samsun'da Narkotik Operasyonunda 5 Gözaltı

Samsun’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

5 GÖZALTI

Yapılan aramalarda, 1536 adet sentetik ecza, 30 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 10 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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