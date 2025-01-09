İhracattan Dönen Ürünlerle İlgili Bakanlık Harekete Geçti: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girdi, Sistem Değişti

İtalya, Bulgaristan, Almanya ve İsveç gibi birçok ülke Türkiye'den giden kuru incir ve Antep fıstıklarını sınırdan geri çevirdi. AB Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) takılan ve ihracattan dönen ürünler için bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracattan geri dönen kuru incir ve Antep fıstığının yeniden iç pazara sürülmemesi için çok sert önlemler aldı.

Ekonomim yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre yeni önlemler 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı. Yeni önlemlerle faturanın kendilerine kesildiğini belirten ihracatçılar, artık kimsenin ürününü geri getirmeye cesaret edemeyeceğini belirtiyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısına göre, ihracattan geri dönen kuru incir ve Antep fıstığı konusunda alınan ilave tedbirler ise özetle şöyle:

1- Gıda güvenilirliği resmi kontrollerinin ülkeye ilk sınır giriş noktasında bitki sağlığı kontrolleri ile birlikte eş zamanlı yapılacak.

2- Resmi kontroller sonuçlanana ve Bakanlığımız nihai kararı Gümrük Müdürlüğü’ne gönderilene kadar ürünlerin ilk giriş Gümrük Müdürlüğü tarafından alıkonulacak.



3- Bitki sağlığı kontrolleri ve gıda güvenilirliği kontrollerinin olumlu sonuçlanması durumunda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından Gümrük Müdürlüğüne uygunluk yazısı yazılacak

4- Gıda güvenilirliği kontrolleri sonuçlanmadan ilgili Zirai Karantina Müdürlüğü ve/veya ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından ürünlerin iç Gümrük Müdürlükleri’ne (Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri dahil) hareketine ve/veya üçüncü ülkelere ihracatına kesinlikle izin verilmeyecek.

İKİ AYRI DENETİM

Türkiye’ye geri dönen ürün iki ayrı denetime tabi tutulacak. Bitki sağlığı açısından kontrol edilecek ürünlerin içinde böcek, haşere, bulaşan vs. var mı diye bakılacak. Aynı zamanda gıda güvenilirliği konusunda denetim yapılacak. Böylece üründe pestisit kalıntısı, aflatoksin, okratoksin vb. küf hastalığı olup olmadığı analiz edilecek.

Türkiye’nin kabul ettiği kalıntı değerlerine uygunluğuna bakılacak. Pestisit kalıntısı veya aflatoksin açından bir sakınca varsa ülkeye girişine izin verilmeyecek. Ürün zaten aflatoksin veya pestisit kalıntısı nedeniyle geri geldiği için büyük olasılıkla ülkeye sokulmayacak.

Kaynak: Ekonomim