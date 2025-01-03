Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı O Paylaşımları Neden Yaptı? 'Sıradan Bir Cinayet Değil...'

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Savcının mütalaasında aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya degiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran'ı kimin, neden öldürdüğü ise hala belirsizliğini koruyor. Hukukçular gerekçeli kararı beklerken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, CNN Türk'te katıldığı programda cinayete dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Eryılmaz'ın yaptığı paylaşımlar da sık sık gündem oluyor. Eryılmaz, "Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık ve uzaklaşan tekerleklerin fısıltısı, dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmeceydi." ifadelerini kullandığı paylaşımlarını neden yaptığını açıkladı.

Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık ve uzaklaşan tekerleklerin fısıltısı, dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmeceydi. — Av. Ali Eryılmaz (@alieryilmaz_av) December 31, 2024

"ARAÇTA 4 DNA ÇIKTI..."

"Aslında ben orada bir alegori yapmaya çalıştım." diyen Eryılmaz, Nevzat Bahtiyar'ın bir taş koyduğunu söylediğini ama cenaze üzerinden üç tane taş çıktığını hatırlattı. Salim Güran'ın kullandığı araçta 4 kişiye ait DNA çıktığını söyleyen Eryılmaz, "Devran Güran, Kurtuluş Güran, Muhammed Kaya ve Salim Güran'ın DNA'ları çıkmıştı. Benim iddiam her zaman, dört kişi arabaya binerek akşam dere kenarına gittiler. Üzerine bir taş konan Narin'in üzerine diğer iki taşı koyup çalı çırpılarla örterek kamufle etmek amacıyla gittiler. Kalan DNA'ların o geceden kaldığını düşünüyorum." diye konuştu.

"KATİLİ DEĞİL CİNAYET SEBEBİNİ KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Sıradan bir cinayet davası olmuş olsaydı bütün bir aile bütün bir köy bu katili saklamakla uğraşmazlardı." diyen avukat, katilin değil cinayet sebebinin gizlenmeye çalışıldığını söyledi.

Eryılmaz, "Ben savunmamı yaparken ne zaman 'namus' vurgusu yapsam aile bireyleri hemen celallenmeye başladı. Birdenbire çığırından çıkıyorlar. İyice hırçınlaşıyorlar. O cinayetin sebebi onlar için çok önemli. Dolayısıyla bunu kamufle etmeye çalıştılar onlar. Cinayetin sebebi bu sanıklar için çok çok önemliydi." dedi.

Kaynak: CNN Türk