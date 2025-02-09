MSB Duyurdu, Taciz Ateş Açan Teröristler Suriye'de Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı MSB), Suriye'nin kuzeyinde Türk askerine taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB Duyurdu, Taciz Ateş Açan Teröristler Suriye'de Etkisiz Hale Getirildi

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, taciz ateş açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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