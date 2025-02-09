Bakan Yılmaz Tunç Açıkladı, Avukat Olmak İsteyenler Dikkat: Hukuk Fakültesini Artık Herkes Seçemeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda değişikliğe gidildiğini bildirdi. Tunç, artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini açıkladı.

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Bakan Yılmaz Tunç Açıkladı, Avukat Olmak İsteyenler Dikkat: Hukuk Fakültesini Artık Herkes Seçemeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenilir adalet sisteminin tesisinin, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkün olduğunu belirtti.

Millet adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılar ile savunmayı temsil eden avukatların hem nitelik hem de nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmalarının büyük önem taşıdığını aktaran Tunç, bu amaç doğrultusunda çalışarak adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.

Bakan Yılmaz Tunç Açıkladı, Avukat Olmak İsteyenler Dikkat: Hukuk Fakültesini Artık Herkes Seçemeyecek - Resim : 1

SADECE O ADAYLAR TERCİH EDECEK

Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiği bilgisini paylaşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

Bakan Yılmaz Tunç Açıkladı, Avukat Olmak İsteyenler Dikkat: Hukuk Fakültesini Artık Herkes Seçemeyecek - Resim : 2

Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

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