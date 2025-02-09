Samsun’da Yürekleri Ağza Getiren Olay, Tamir İçin Çıktığı Çatıda Dehşeti Yaşadı
Samsun'un Canik ilçesinde bir evin çatısında tamir yapan 56 yaşındaki Abdullah Y. ayağının altındaki tahtanın kırılması sonucu aşağı düştü. Hastanede tedavi altına alınan yarıla adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Evinin çatısında tamir işi yapan 56 yaşındaki Abdullah Y.’nin bastığı tahta kırıldı. Tamir yapan adam düşmesi sonucunda yaralandı.
Yaralanan Abdullah Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA