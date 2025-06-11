BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü
Türkiye'de hem tasarruf hem de emeklilik güvencesi sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yatırımcı ilgisinde yeni bir zirveye ulaştı. 4 Haziran itibarıyla BES’te biriken toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 514 milyar TL’ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu tutarın büyük kısmını ise yatırımcıların güvenli limanı olan altın fonları oluşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarındaki küresel yükseliş, BES yatırımlarında da rotayı netleştirdi. Katılımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracı %36,75 payla altın oldu. Bu oran, toplam fonlar içinde 556,4 milyar TL’ye denk geliyor. Yani BES sisteminde neredeyse her 3 TL’den 1’i altın fonlarında değerlendiriliyor.
HİSSE FONLARI REKORA KOŞUYOR
Altının ardından BES’te en çok tercih edilen ikinci yatırım kalemi ise hisse senedi fonları oldu. Yatırımcıların %18,98’i Borsa İstanbul’un sunduğu potansiyeli değerlendirmeyi seçti. Hisse fonlarının toplam büyüklüğü 287,35 milyar TL’ye ulaştı. Böylece BES portföyünün %55,73’ü altın ve borsaya yöneldi.
İLK 5 FON ARASINDA HANGİLERİ VAR?
Altın ve hisse senedi fonlarının ardından BES’te en çok tercih edilen diğer yatırım araçları şöyle sıralanıyor:
Kamu İç Borçlanma Araçları: %11,3
Fon Katılma Payları: %7,05
Ters Repo ve Repo İşlemleri: %6,19
Bu fonların toplamı da sistemdeki çeşitliliği ortaya koyarken, yatırımcıların farklı risk profillerine göre hareket ettiğini gösteriyor.
HİSSE FONLARI YATIRIMCININ İŞTAHINI KABARTIYOR
Son haftalarda Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş, hisse fonlarına olan ilgiyi artırabilir. Sadece haziranın ilk 10 gününde BIST 100 endeksi %7,09 yükseldi. Bu gelişme, hisse senedi fonlarının BES toplam büyüklüğü üzerindeki etkisini daha da artırabilir.
FAİZ FONLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Yılın ikinci yarısı için faiz indirimi beklentisi, faizli fon getirilerinde düşüşe yol açabilir. Ancak BES havuzunda bu tarz fonların ağırlığı düşük olduğu için, toplam fon performansında ciddi bir sarsılma beklenmiyor.