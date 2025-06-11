BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü

Altın fiyatlarındaki küresel yükseliş, BES yatırımlarında da rotayı netleştirdi. Katılımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracı %36,75 payla altın oldu. Bu oran, toplam fonlar içinde 556,4 milyar TL’ye denk geliyor. Yani BES sisteminde neredeyse her 3 TL’den 1’i altın fonlarında değerlendiriliyor.