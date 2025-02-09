Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 11 PKK'lı Terörist Etkisiz

Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat'ta düzenlenen hava harekatlarında bilanço belli oldu. Operasyonlarda toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 11 PKK'lı Terörist Etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyine yönelik 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihlerinde hava harekatları düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."

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Kaynak: AA

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