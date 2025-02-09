Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal'dan 'Yoksulluk' Mesajı

Türkiye'de yoksulluk gitgide yayılırken, bu konuda çalışmalar da artıyor. Son olarak Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, geçtiğimiz aralık ayında konsey bileşenlerinin temsilcileri de dahil kurum, kuruluş ve oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen "Yoksulluk ve Kent Hakkı” toplantısında yayımlanan sonuç bildirgesinde öne çıkan başlıkları yorumladı.

Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, 11 Şubat 2025 Salı günü saat 19.00'da aynı katılımcılarla birlikte Sürdürülebilir Ulaşım Toplantısı düzenlemeyi de planladıklarını açıklayarak "Yoksulluk ve Kent Hakkı toplantısında yapılan anket ve tüm katılımcıların görüşleri ele alınarak çıkan sonuç bildirgesinde İsabey Mahallesi sosyal konutlarının yeniden değerlendirilmesi, maddi durumu iyi olanların tahliye edilerek, gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere tahsis edilmesi, sosyal konutlardaki oturma sürelerinin adil planlamalarla belirlenmesi ve şartlı sözleşme yapılması ve Sosyal Konut sayısının artırılması ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Ülkenin içinde bulunduğu yoksullukla mücadele ve kent hakkına ilişkin çözüm önerilerinin konuşulduğu "Yoksulluk ve Kent Hakkı" toplantısında öne çıkan başlıklardan olan sosyal konutların yeniden düzenlenmesi konusunda ilgili yetkililer harekete geçti. Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, söz konusu konutların tahliye edildikten sonra belediye tarafından bakım ve tadilatlarının gerçekleştirileceğini, uygun şartlarda da ihtiyaç sahiplerine verileceğini söyledi.

YOKSULLUĞA KARŞI İŞ BİRLİĞİ GEREK

Selçuk Kent Konseyi bileşenlerinin katılımıyla düzenlenen “Yoksulluk ve Kent Hakkı” toplantısında kentte derinleşen yoksulluğa dair çözüm önerilerinin ele alındığını belirten Güllü Kartal; “Yoksulluk bu toplantının temel gündem maddesiydi diyebiliriz. Toplantıda yapılan dijital ankette katılımcıların yüzde 80’i kentte var olan yoksulluğun açık bir şekilde görüldüğünü ifade ederken, yine yüzde 50’si bu yoksulluğa çözüm sunmak adına ilgili kurumlarla iletişime geçtiğini belirtti. Kente dair birçok sorunda olduğu gibi katılımcıların yoksulluğa dair sunduğu çözüm önerileri arasında kentin tüm paydaşlarının iş birliği içerisinde olması gerektiği kanaati ortaya çıktı” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi