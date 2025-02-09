Her Şey Bir Anda Oldu, Yolda Yürürken Ölümden Döndü

Aydın’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yolda kendi halinde yürüyen vatandaş, yoldan geçen hurda yüklü kamyonetin kopardığı elektrik teline dolandı. Bir anda neye uğradığını şaşıran vatandaş elektrik akımına kapılarak hastanelik oldu.

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Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kaza sanayi sitesinde meydana geldi. Kamyonetine yüklediği hurda malzemelerle seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet yoldan geçtiği esnada yürümekte olan vatandaş bir anda kendini yerde buldu.

KENDİ HALİNDE YÜRÜRKEN ELEKTRİĞE KAPILDI

İlginç kazanın, kamyonete aşırı yüklenen hurda malzemelerden kaynaklandığı, kamyonetin elektrik telini koparması sonucu yoldaki Haldun Ö. isimli vatandaşın ayağına dolanan elektrik kablosundan dolayı akıma kapılarak yere yığıldığı öğrenildi.

Yaralı Haldun Ö.'nün kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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