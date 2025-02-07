MSB'den Irak’ın Kuzeyi'nde Nokta Operasyon, 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Operasyonlarına hız kesmeden devam eden Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada “Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” mesajı verildi.
Sınırlarda ve sınır ötesinde operasyonlarına yenilerini ekleyen Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir operasyonun sonucunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'
MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pN89m5j89I
Kaynak: DHA