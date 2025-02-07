MSB'den Irak’ın Kuzeyi'nde Nokta Operasyon, 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Sınırlarda ve sınır ötesinde operasyonlarına yenilerini ekleyen Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir operasyonun sonucunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli❗️



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pN89m5j89I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2025

Kaynak: DHA