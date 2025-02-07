MSB'den Irak’ın Kuzeyi'nde Nokta Operasyon, 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Operasyonlarına hız kesmeden devam eden Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada “Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” mesajı verildi.

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Sınırlarda ve sınır ötesinde operasyonlarına yenilerini ekleyen Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir operasyonun sonucunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'den Irak’ın Kuzeyi'nde Nokta Operasyon, 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 1

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

MSB'den Irak’ın Kuzeyi'nde Nokta Operasyon, 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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