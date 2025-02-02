MSB Duyurdu, Suriye'de 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"
Kaynak: AA
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