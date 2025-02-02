MSB Duyurdu, Suriye'de 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"

Kaynak: AA