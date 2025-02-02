Anne ve Babasının Darp Ettiği Engelli Çocuk Devlet Korumasına Alındı

Gebze’de engelli bir çocuğun, anne ve babasından şiddet gördüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekerken olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

İl müdürlüğü görevlilerinin gerekli işlemlerin ardından çocuğu korumaya aldığını açıklayan bakanlık, dava sürecine de müdahil olarak sorumluların gereken cezayı alması için davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

❗️Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında “Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı” başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/n1XOATUAeG — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 2, 2025

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, şüpheli baba M.Ç. ve anne S.Ç.’nin ekiplerce gözaltına alındığı ifade edildi.