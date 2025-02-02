Yarıyıl Tatili Sona Erdi, Okullarda ilk Ders Zili Yarın Çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler ve 1,2 milyona yakın öğretmen, bu eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2024’te başlamıştı. Eğitim süreci, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte devam ediyor. İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Yılın ikinci dönemi, 20 Haziran’da sona erecek.

PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını sonrası, okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Bu kapsamda, uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı stres ve travma ile başa çıkabilmeleri için rehberlik hizmetleri sunulacak. İl ve ilçe psikososyal destek ekipleri de aileleri bilgilendirerek çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda rehberlik yapacak.

ÖĞRETMENLERE DE DESTEK

Ayrıca, öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA