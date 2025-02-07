Balıkesir'de Otomobil Denize Düştü

Bandırma'da bir otomobil virajı alamayarak denize düştü. Sürücü, kazadan şans eseri olarak yara almadan kurtuldu.

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Balıkesir'de Otomobil Denize Düştü

Balıkesir'de Erdek-Edincik karayolunda kaza meydana geldi. 10 AFA 613 plakalı otomobiliyle Erdek'ten Edincik istikametine seyir halinde olan Özay Ergin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı ve kayalıkları aşarak denize düştü.

Yan yatan otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla aracı denizden çıkardı.

Kaynak: İHA

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