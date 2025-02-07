Feci Ölüm! Çöp Kamyonu Yaşlı Kadını Ezdi

Bursa'da çöp kamyonu, geri manevra yaparken 66 yaşındaki kadını ezdi. Talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şoför, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Feci Ölüm! Çöp Kamyonu Yaşlı Kadını Ezdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 1. Okul caddesi üzerinde saat 09:30 sıralarında acı bir kaza meydana geldi. M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı kamyon, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından çöpleri aldı. Caddede dönmek üzere geri manevra yapan kamyon arkasında bulunan Nuriye Tan'ı (66) fark etmeyerek ezdi. Gürültü sesini duyan şoför, ileri manevra yapınca acı manzara ortaya çıktı.

66 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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kaza Trafik kazası Bursa
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