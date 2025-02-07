'Sahte İçki' Kabusu Örümcek Gibi Türkiye’yi Sarıyor, Ankara'da Korkutan Tablo

İstanbul’u saran sahte içki skandalının ardı arkası kesilmezken Ankara Valisi Vasip Şahin'den korkutan bir açıklama geldi. Vali Şahin sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

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'Sahte İçki' Kabusu Örümcek Gibi Türkiye’yi Sarıyor, Ankara'da Korkutan Tablo

İstanbul’u sarıp sarmalayan sahte içki skandalı şimdi de Ankara’ya sıçradı. Son olarak İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'inin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sahte içki kaynaklı ölümler devam ederken Ankara’dan da korkutan bir haber geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

'Sahte İçki' Kabusu Örümcek Gibi Türkiye’yi Sarıyor, Ankara'da Korkutan Tablo - Resim : 1

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Ankara Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

İlimizde son günlerde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında maalesef artış gözlenmektedir. Sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla mücadelede, yetkili birimlerimizin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, vatandaşlarımızın da yetkili olmayan satış yerlerinden alkol temini yoluna gitmemeleri, sahte alkol üreten ve satanların kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetimi ile yetkili kurumlarımıza bildirmeleri en kıymetli destek olacaktır.

'Sahte İçki' Kabusu Örümcek Gibi Türkiye’yi Sarıyor, Ankara'da Korkutan Tablo - Resim : 2

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Ayrıntılar Geliyor..

Kaynak: AA

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