Ege'de Deprem Fırtınası Devam Ediyor... AFAD Duyurdu, Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.16'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Depremin derinliğini ise Kandilli, 8.4 kilometre olarak ölçtü.

Kaynak: Haber Merkezi