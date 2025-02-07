Ege'de Deprem Fırtınası Devam Ediyor... AFAD Duyurdu, Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak ölçtü.
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.16'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Depremin derinliğini ise Kandilli, 8.4 kilometre olarak ölçtü.
Kaynak: Haber Merkezi
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