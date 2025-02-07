Habur Gümrük Kapısı'nda Ele Geçirildi, Tam 370 Kilo! 631 Milyon TL Değerinde

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, izini sürdükleri uyuşturucu satıcılarına suçüstü yaptı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde Captagon cinsi 370 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda başarılı bir operasyona imza attı.

Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 370 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Habur Gümrük Kapısı'nda Ele Geçirildi, Tam 370 Kilo! 631 Milyon TL Değerinde - Resim : 1

370 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada operasyona ilişkin şu detaylar aktarıldı: Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde Captagon cinsi 370 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Habur Gümrük Kapısı'nda Ele Geçirildi, Tam 370 Kilo! 631 Milyon TL Değerinde - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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