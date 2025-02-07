Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sokak Hayvanlarına Artık Hastane Bahçeleri de Yasak!

Kamuoyunda “katliam yasası” olarak anılan düzenlemenin ardından çok sayıda sokak hayvanı öldürüldü ve işkenceye maruz bırakıldı. Hayvan katliamlarına tepkiler sürerken Sağlık Bakanlığı da tartışmalı bir karara imza attı. 81 ile gönderilen yazıya göre artık sağlık yerleşkelerinde sahipsiz hayvan bulunamayacak.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sokak Hayvanlarına Artık Hastane Bahçeleri de Yasak!

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 30 Temmuz 2024'te Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasa teklifi, sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırılıp aşılanarak yerinde yaşatılmasını öngören mevcut yasal düzenlemeyi ortadan kaldıran, hayvanları korumaktansa onları yok etmeyi hedef alan bir teklif. Hayvan hakları savunucuları tarafından bu nedenle “katliam yasası” olarak adlandırılan yasanın kabul edilmesinin ardından hayvanlar katledilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sokak Hayvanlarına Artık Hastane Bahçeleri de Yasak! - Resim : 1

"Katliam yasası" tepkileri kamuoyunda sürerken Sağlık Bakanlığı tartışmalı bir karara imza attı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması istendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak."

Vahşetin Adresi Bu Kez Hakkari! Kömür Torbalarının Arasında Onlarca Köpek Ölü BulunduVahşetin Adresi Bu Kez Hakkari! Kömür Torbalarının Arasında Onlarca Köpek Ölü BulunduGüncel

Doğal Yollarla Öldükleri Söylenmişti! Gebze'de Katliam: Raporda Acı Gerçek Ortaya ÇıktıDoğal Yollarla Öldükleri Söylenmişti! Gebze'de Katliam: Raporda Acı Gerçek Ortaya ÇıktıGüncel

Etiketler
hayvan hakları Sağlık Bakanlığı Katliam Hayvan katliamı
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Habur Gümrük Kapısı'nda Ele Geçirildi, Tam 370 Kilo! 631 Milyon TL Değerinde Habur Gümrük Kapısı'nda Ele Geçirildi, Tam 370 Kilo
Erzurum'da Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümü Erzurum'da Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümü
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı
Mehmet Şimşek Talimat Verdi, Gelir İdaresi'nden 81 İle Yazı! Maliye Ekipleri Kasada: Yüzde 20 Fark Olan İzaha Gidecek Şimşek Talimat Verdi, Kasada Artık Onlar Var
Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar