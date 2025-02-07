Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sokak Hayvanlarına Artık Hastane Bahçeleri de Yasak!

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 30 Temmuz 2024'te Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasa teklifi, sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırılıp aşılanarak yerinde yaşatılmasını öngören mevcut yasal düzenlemeyi ortadan kaldıran, hayvanları korumaktansa onları yok etmeyi hedef alan bir teklif. Hayvan hakları savunucuları tarafından bu nedenle “katliam yasası” olarak adlandırılan yasanın kabul edilmesinin ardından hayvanlar katledilmeye başlandı.

"Katliam yasası" tepkileri kamuoyunda sürerken Sağlık Bakanlığı tartışmalı bir karara imza attı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması istendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak."