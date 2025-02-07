Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: İşte Cezalar

Türkiye’nin yüreğini yakan Sıla bebek davasında karar açıklandı. Anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi

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Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: İşte Cezalar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 Ağustos'ta Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla Yeniçeri'yi Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Anne, vücudunda morluklar olan Sıla’nın bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Sıla bebek, ameliyat sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı, sonra hayatını kaybetti.

Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: İşte Cezalar - Resim : 1

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Sıla bebek davasının ikinci duruşmasında Anne Bakiye Yeniçeri'nin (30) akıl sağlığına ilişkin rapor mahkemede okundu. Sıla bebeğin annesinin akıl sağlığının yerinde olduğu raporla kanıtlandı.

Anne Bakiye Yeniçeri hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: İşte Cezalar - Resim : 2

CEZALAR BELLİ OLDU

Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davaya bugün devam edildi. Türkiye'yi sarsan olayda karar açıklandı.

Anne Bakiye Yeniçeri'ye üç suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi. Komşu Kani A. ile Sanlı Ö. ise beraat etti.

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Kaynak: İHA

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