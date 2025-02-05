Sıla Bebek Davasında Yeni Gelişme: Annenin Akıl Sağlığı Raporunun Sonucu Çıktı

Tekirdağ’da hastane kontrolünde cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan ve hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasında anne Bakiye Yeniçeri’nin akıl sağlığı yerinde çıktı. Dava, 7 Şubat'a ertelendi.

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Sıla Bebek Davasında Yeni Gelişme: Annenin Akıl Sağlığı Raporunun Sonucu Çıktı

Türkiye’nin yüreğini yakan Sıla bebek davasının ikinci duruşması bugün Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kapalı duruşmada anne Bakiye Yeniçeri ile bebeğe istismarda bulunan komşu çocuklar G.K. ve K.A. duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.

Sıla Bebek Davasında Yeni Gelişme: Annenin Akıl Sağlığı Raporunun Sonucu Çıktı - Resim : 1

ANNENİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Anne Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığına ilişkin rapor mahkemede okundu. Sıla bebeğin annesinin akıl sağlığının yerinde olduğu raporla kanıtlandı.

Sıla Bebek Davasında Yeni Gelişme: Annenin Akıl Sağlığı Raporunun Sonucu Çıktı - Resim : 2

'BAKIMINI İHMAL ETMEDİM'

Anne Bakiye Yeniçeri kendini mahkemede “Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim” diyerek savundu.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 Ağustos'ta Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla Yeniçeri'yi Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Anne, vücudunda morluklar olan Sıla’nın bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Sıla bebek, ameliyat sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı, sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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