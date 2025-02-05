Yoğun Bakımdan Çıkan Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı Ağlayarak İtiraf Etti: Yeniden Yürümeyi Öğrendim

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakıma kaldırılan ve günlerce süren tedavinin ardından yeniden ayağa kalkan ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlattı.

Mine Özbek'in YouTube kanalına konuk olan Ayşenur Yazıcı, “Bir tek koah’ım vardı. Sigarayı bırakana kadar geçen süre içerisinde kendime verdiğim harabiyet. Sigara yüzünden ciğerlerim sudan geçmiş”

Testler sonrasında doktorun kendisine saatli bomba gibi stent takalım dediğini açıklayan Yazıcı, 15 gün yoğun bakımda kaldığını söyledi.

Gözyaşları içinde “Ölmek kolay bir şey değil” diyen ünlü sunucu yaşadığı süreci” Çok zor oldu. Yeniden yürümeyi öğrendim. Ellerimi kullanamıyordum. Geri geri yürüyemiyordum” sözleriyle anlattı.

OĞLU KAN BAĞIŞI İSTEMİŞTİ

Yazıcı’nın oğlu Kerem Kürşat, daha önce sosyal medya hesabından annesi için kan arandığını duyurmuştu. Kürşat “Annem Ayşenur Süral Yazıcı, iki gündür yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok nadir bulunan bir kan olmadığını söylediler. Kan grubu AB Rh+ olanlardan, Anadolu yakasındaki herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi hastanesi için' olduğunu belirterek yarın üç ünite kan bulmamız gerekiyor” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi