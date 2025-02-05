Barakada Korkutan Yangın

Bursa'da Orhangazi'ye bağlı Fındıklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan kale bölgesinde bir barakada yangın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgeden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arasöz ekipleri sevk edildi.

Kullanılmayan bir barakada çıktığı belirlenen yangın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA