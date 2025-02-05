78 Kişiye Mezar Olmuştu! Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Eşi İçin Flaş Gelişme

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in tutuklu sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin hissedarı Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

78 Kişiye Mezar Olmuştu! Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Eşi İçin Flaş Gelişme

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının meydana geldiğiğ Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30'a yükselmiş, 19 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmada işlemleri sürüyor.

78 Kişiye Mezar Olmuştu! Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Eşi İçin Flaş Gelişme - Resim : 1

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

78 Kişiye Mezar Olmuştu! Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Eşi İçin Flaş Gelişme - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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