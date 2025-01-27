Ünlü Sanatçının Sıla Bebek Paylaşımına Şoke Eden Şikayet: Savcılıkta İfade Verecek

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri ve annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. tutuklanmıştı. Annenin beş yaşındaki diğer çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alınmıştı. Bu dehşet karşısında Türkiye ayağa kalkarken sosyal medyadan da tepki yağmıştı.

Sanatçı Gülben Ergen, Sıla bebek hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayet edildiğini açıkladı. Gülben Ergen ifade vermek üzere savcılığa gideceğini belirtti.

Gülben Ergen'in açıklaması şöyle:

"Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış.

Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa."

Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş.

Konu ne bilin bakalım.

2 yaşında istismardan hastanede can veren #SılaBebek

Hakkımda şikayet varmış:)

Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe…

Gideceğim elbette savcılığa!! pic.twitter.com/J0nx7e7Oc5 — Gülben Ergen (@gulbenergen) January 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi