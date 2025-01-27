Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla attığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri at çiftliği mevkisinde meydana geldi. Muratlı istikametine seyreden C.N. idaresindeki 34 GD 8899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Sağlık görevlisi olduğu öğrenilen C.N. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazede sağlık görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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