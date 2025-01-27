Milletvekillerinin Sağlık Harcamaları Dudak Uçuklattı

Devlet hastanelerinde daha önce 6 TL olan muayene ücreti 20 TL’ye, eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL olan ücret 45 TL’ye, üniversite hastanelerinde ise 8 TL olan ücret yine 45 TL’ye çıkarıldı. Özel hastanelerde ise bu rakam 15 TL’den 50 TL’ye yükseldi. Vatandaşın muayene katılım paylarına yapılan zam oranlarına tepkisi sürerken bir skandal ortaya çıktı.

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre Hazine, milletvekillerine 2024 yılında tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için 123 milyon 682 bin TL harcadı. Milletvekillerinin ilaç gideri ise 7 milyon 151 bin TL oldu.

Vekillerin sağlık giderleri geçen yıla göre yüzde 112 artarak toplam 130 milyon 883 bin TL’ye ulaşırken bir vekilin payına düşen yıllık sağlık harcaması 220 bin TL olarak hesaplandı.