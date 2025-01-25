Hastane Muayene Ücretlerine Dev Zam: İşte Yeni Ücretler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katkı payı tutarlarına ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği açıklandı. Hastane muayene ücretlerine yüzde 542'ye varan oranlarda zam yapıldı.

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Hastane Muayene Ücretlerine Dev Zam: İşte Yeni Ücretler

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında verilen hekim ve diş hekimi hizmetlerinden katılım payı talep edilmeyecek.

Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları ise belirlendi.

Hastane Muayene Ücretlerine Dev Zam: İşte Yeni Ücretler - Resim : 1

YÜZDE 542'YE VARAN ZAM

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 lira tutarında katkı pay alınacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, Tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 45 lira talep edilecek. Eğitim ve araştırma hastanelerinde daha önce 7 lira ücret talep ediliyordu.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında ise 50 lira talep alınacak. Bu hastanelerde zam öncesi 15 lira katkı payı alınıyordu.

Hastane Muayene Ücretlerine Dev Zam: İşte Yeni Ücretler - Resim : 2

SEVKLE VERİLEN HİZMETLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak alınacak.

Kaynak: ANKA

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