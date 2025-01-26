İkinci Yenidoğan Vakası mı? Doktorun İddiaları Kan Dondurdu, Bakanlık Harekete Geçti

İstanbul'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmapaşa Hastanesi'nde çalışan doktorun sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. "Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü yapılıyor" ifadelerini kullanan doktorun iddiaları üzerine Bakanlık harekete geçti.

'TİKTOK'TA ETKİLEŞİM İÇİN...'

Doktorun sosyal medya paylaşımlarında, "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor.", "Bir doktor sırf TikTok'ta etkileşim için gebeleri erken doğuma aldı.", "Bu tip hastaneler asıl vurgunu diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla vuruyor nakil ayağına neler dönüyor.", "Stajyer öğrencileri hasta olarak kayıt açıp muayeneleri yapılmasından tutunda 500 tane ameliyat istenildiğini 501 yapıldığında üst kattaki kutlamaları her şeyi biliyoruz." ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kan donduran iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı, soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.