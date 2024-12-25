Sıla Bebek Adalet Bekliyor: 5 Sanığın Yargılaması Kapalı Yapılacak

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (29), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi.

Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayenesinde Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Gizlilik kararı verilen soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim'de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., geçen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İKİ İDDİANEME HAZIRLANDI

Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı.

İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için 'İhmali davranışla kasten insan öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. hakkında, 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. için ise 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede ise G.K. için, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 48 yıl ile 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan 2 ayrı iddianame Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

'DURUŞMA KAPALI YAPILACAK'

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, kendileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılacağını belirterek, duruşma öncesinde birçok baro ve sivil toplum örgütlerinin duruşmaya katılım çağrısında bulunduğunu söyledi.

Olayı, ilk ortaya çıktığı günden dava açılancaya kadar çok etkin şekilde takip ettiklerini söyleyen Gürcün, şöyle konuştu:

"Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak. Yani sanıklar, müdafiler ve avukatlar dışında salonda bir izleyicinin ve dinleyicinin bulunmaması gerekiyor. Bu anlamıyla yargılamanın bu seyri de bizler için önemli. 'Tekirdağ Barosu kurumsal olarak bu davayı takip ediyor.

Gerek soruşturma aşamasında da verdiğimiz şikayet dilekçeleri ile ve kovuşturma aşamasına geçildiğinde de müdahale katılma talebimizle bu davanın içerisinde varız. Biz bu davanın sadece bir Sıla bebek üzerinden gitmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu Türkiye'de giderek artan, çocuklara dönük şiddet ve istismar olaylarının önüne geçilebilmesi açısından da bir farkındalık yaratılması ve bunun kamuoyuna aktarılması ile ilgili bir süreç olarak da görüyoruz.

Tıpkı Narin davasında olduğu gibi. Biliyorsunuz Narin davasında kamuoyu ciddi bir şekilde bu davaya sahip çıktı ve toplumsal farkındalığı da arttırdığını düşünüyorum. Bu yönüyle sivil toplum örgütleri, çocuk dernekleri, barolar, hepimiz orada olacağız, bu davaya sahip çıkacağız."

'SILA ADALET BEKLİYOR'

Yargılamadan adil bir sonuç çıkmasını beklediklerini söyleyen Gürcün, "Kovuşturma aşamasında iddianameyi okuduğumuz zaman çeşitli bulguların olduğunu ama netleştirilmesi gereken yerlerin de olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan bu kovuşturma aşamasında yetişkin zanlının da benzer suçları işleyip işlemediği, çocukların kabul ettikleri var, bu noktada deliller var, adli tıp raporları var. Bunların genişçe tartışılmasını ve gerçeğin ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Sıla bebek bizden adalet bekliyor. Biz de bir hukukçu olarak elimizden geleni sarf edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA