Sıla Bebek Davasında İddianame Kabul Edildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 8 Eylül’de anne Bakiye Y., 2 yaşındaki bebeği Sıla’nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş bebeğin vücudundaki izleri gören hemşire şüphelenerek durumu polise bildirmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

7 EKİM'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı, Adli Tıp Raporu ile de belgelenmişti. Hastanede entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebek, 1 ay süren tedavi sonrasında 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Sıla bebeğinin ölümüne ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2 iddianame kabul edildi.

ANNE İÇİN 67 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti.

KOMŞULAR İÇİN 66 YIL VE 48 YIL İSTENMİŞTİ

İddianamede komşu çocuklar G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. için ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında ise,"çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.

Sıla bebeğin annesi B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.