Lisede Korku Anları: Öğrenci Sınıfta Bıçaklandı

Aksaray'da bir lisede kavga çıktı. 16 yaşındaki öğrenci sınıfta bacağından bıçaklandı.

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Lisede Korku Anları: Öğrenci Sınıfta Bıçaklandı

Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise 11’inci sınıf öğrenci Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında henüz bilinmen bir nedenle tartışma çıktı.

Lisede Korku Anları: Öğrenci Sınıfta Bıçaklandı - Resim : 1

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lisede Korku Anları: Öğrenci Sınıfta Bıçaklandı - Resim : 2

Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri Ömer’i gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

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