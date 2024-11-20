Okulun Penceresinden Atlayarak İntihar Eden Lise Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'de, dün sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisi Beril Sezer, sınav notları kötü gelince okulun penceresinden atlayarak intihar etti. Sezer, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Okulun Penceresinden Atlayarak İntihar Eden Lise Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Olay dün sabah saatlerinde, Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. Beril Sezer isimli 10. sınıf öğrencisi, iddiaya göre sınav notlarının açıklanmasının ardından pencereden atladı.

Okulun Penceresinden Atlayarak İntihar Eden Lise Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beril Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beril, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okulun Penceresinden Atlayarak İntihar Eden Lise Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden lise öğrencisi için bugün Gölcük Kocatepe Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: İHA

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