Rize'deki Heyelanda Uyurken Hayatını Kaybetmişti... Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 35 yaşındaki Yakup Özcan Bayraktar, bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

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Rize'deki Heyelanda Uyurken Hayatını Kaybetmişti... Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 35 yaşındaki Yakup Özcan Bayraktar oturduğu apartmanın 1. katının ardındaki istinat duvarının çökerek binanın duvarını yıkması üzerine gelen toprak ve hafriyat nedeniyle yatağında hayatını kaybetmişti.

Rize'deki Heyelanda Uyurken Hayatını Kaybetmişti... Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1
Bayraktar için bugün Çayeli Hacıbaşı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AFAD Rize İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayraktar cenazenin ardından Güzeltepe Köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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Kaynak: İHA

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