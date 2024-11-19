Lise Öğrencisi Beril'in Şüpheli Ölümü: Okulun Penceresinden Düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beril S., sabah saatlerinde okulun 1'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Beril S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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