Lise Öğrencisi Beril'in Şüpheli Ölümü: Okulun Penceresinden Düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beril S., sabah saatlerinde okulun 1'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Beril S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Lise Öğrencisi Beril'in Şüpheli Ölümü: Okulun Penceresinden Düştü

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Lise Öğrencisi Beril'in Şüpheli Ölümü: Okulun Penceresinden Düştü - Resim : 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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