Ekmek Almaya Çıkan Kadın Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Eşi ve Kızı Gözyaşlarına Boğuldu

Adana'da ekmek almak için evden çıkan kadın, evinin yakınındaki boş bir arazide ölü olarak bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ekmek Almaya Çıkan Kadın Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Eşi ve Kızı Gözyaşlarına Boğuldu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülbeyaz Demirel (59) ekmek almak için evden çıktı. Bir süre sonra evinin yakınındaki boş arazide komşuları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülbeyaz Demirel'in öldüğünü belirledi.

Ekmek Almaya Çıkan Kadın Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Eşi ve Kızı Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 1

Acı haberi alan ölen kadının eşi ve kızını olay yerine geldi. Eşi, karısının cansız bedeninin önünde gözyaşlarına hakim olmadı. Kızı ise üzüntüden sinir krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülbeyaz Demirel'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.

Ekmek Almaya Çıkan Kadın Kalp Krizi Geçirerek Öldü: Eşi ve Kızı Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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