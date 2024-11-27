Lisede Dehşet! Okul Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı

Aksaray'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Tolunay K., sınıf arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Lisede Dehşet! Okul Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı

Aksaray'da lise 11’inci sınıf öğrencisi Tolunay K. (16) sınıfta arkadaşı tarafından sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı liseli hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise 11’inci sınıf öğrencisi Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında henüz bilinmen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri Ömer’i gözaltına aldı.

Lisede Dehşet! Okul Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı - Resim : 1

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Çeşme Suları Resmen Doğal Kaynak Suyuna Dönüyor! Artıma Cihazına Gerek Kalmayacak Çeşme Suları Resmen Doğal Kaynak Suyuna Dönüyor! Artıma Cihazına Gerek Kalmayacak
En Ünlü Futbolcular Dolandırılmıştı: Mahkemeden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş İçin Karar Mahkemeden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş İçin Karar
Naci Görür Uyardı: Vakit Azaldı, O Bölgede Deprem Çok Yakın! Vakit Azaldı, O Bölgede Deprem Çok Yakın
İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var