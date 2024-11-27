Naci Görür Uyardı: Vakit Azaldı, O Bölgede Deprem Çok Yakın!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de en yakın sürede deprem beklenen bölgelere ilişkin bilgi verdi. Naci Görür, 7 büyüklüğünde deprem riskine dikkat çekti.

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Naci Görür Uyardı: Vakit Azaldı, O Bölgede Deprem Çok Yakın!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki en yakın deprem riski olan bölgeyi açıkladı. Görür, Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çekerek uyardı.

Naci Görür Uyardı: Vakit Azaldı, O Bölgede Deprem Çok Yakın! - Resim : 1

Naci Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" dedi.

Naci Görür Uyardı: Vakit Azaldı, O Bölgede Deprem Çok Yakın! - Resim : 2

Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, 7 üzerinde deprem üretebileceğini söyledi. Bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığını belirten Naci Görür, "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" dedi.

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Kaynak: NTV

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