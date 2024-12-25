Süleymancılar İstanbul’da Yeni Vakıf Kurdu

Süleymancılar cemaatinin İstanbul’da Ahmediye Hafize Hanım Vakfı isimli bir vakıf kurduğu, 0-6 yaş arası olan çocuklara ‘Enderun sisteminde”,’ eğitim verdiği iddia edildi.

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Süleymancılar İstanbul’da Yeni Vakıf Kurdu

Süleymancılar cemaatinin İstanbul’da yeni bir vakıf kurduğu iddia edildi. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, “Ahmediye Hafize Hanım Vakfı” olarak isimlendirilen vakıfta yaşları 0-6 yaş arası olan çocuklara, Osmanlı Devleti’nde devşirme çocuklardan devlet yönetimine kadro yetiştirilmesi için faaliyet yürüten “Enderun sisteminde” eğitim verildiği ifade edildi.

FESHEDİLİRSE MAL VARLIĞI NEREYE DEVREDİLECEK?

Kuruluşta hazırlanan senette, vakfın feshedilmesi durumunda bütün mal varlığının Süleymancıların merkez yurdu “Gümüşsoy- Sevim Kuran Okutma Vakfı’na devredileceği belirtildi.

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Kaynak: Cumhuriyet

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