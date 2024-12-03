Sıla Bebek Davasında Tarih Belli Oldu

Tekirdağ'da 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla bebeğin davasında flaş bir gelişme yaşandı. Dava tarihi 26 Aralık 2024 olarak kesinleşti.

ANNE İÇİN 67 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti.

KOMŞULAR İÇİN 66 YIL VE 48 YIL İSTENMİŞTİ

İddianamede komşu çocuklar G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. için ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında ise, "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.

Sıla bebeğin annesi B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

8 Eylül’de Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde anne Bakiye Y., 2 yaşındaki bebeği Sıla’nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş bebeğin vücudundaki izleri gören hemşire şüphelenerek durumu polise bildirmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

7 EKİM'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı, Adli Tıp Raporu ile de belgelenmişti. Hastanede entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebek, 1 ay süren tedavi sonrasında 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Sıla bebeğinin ölümüne ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2 iddianame kabul edildi.

TEYZESİ ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bebeği koruma altına almak isteyen, Altınova Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki teyze Elif Akyüz’ü 3’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Teyze Akyüz’ün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: İHA