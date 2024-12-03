Fatih Portakal'dan Canlı Yayında Asgari Ücret İtirafı: 'Çok Vicdansızca Olur' Dedi, Aldığı Duyumu Açıkladı
Asgari ücrete yapılacak zam oranı milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenirken, işveren kesiminden de açıklamalar gelmeye başladı. Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın asgari ücretle ilgili ifadelerine sert tepki gösterdi.
Kaynak: Sözcü Tv
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 25'in üzerinde olmaması gerektiğini savundu. Asmalı'nın bu açıklamasına, Fatih Portakal sosyal medya üzerinden sert bir şekilde yanıt verdi. Portakal, “Çok vicdansızsınız, merhametsizsiniz beyefendi. Bu insanlar bir yıl boyunca 17 bin 21 TL ile geçinmeye çalıştılar” diyerek, Asmalı’ya tepki gösterdi.
ASGARİ ÜCRETTE PAZARLIK MASASI KURULUYOR
Asgari ücretin ne kadar olacağı, 10 Aralık’ta yapılacak toplantı ile netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu toplantıda “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek, çalışanların alım gücünü koruyacak adımlar atacaklarını açıkladı.
MÜSİAD BAŞKANI'NIN YÜZDE 25 ÇIKIŞI
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Çalışanlar fedakarlık yapıyor, iş dünyası da fedakarlık yapıyor ama toplum aynı fedakarlığı kamudan görmek istiyor” ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 25’i geçmemesi gerektiğini belirtti. Asmalı, “Enflasyon hedeflerine ve büyük mücadeleye zarar verecek bir artış doğru olmaz. Yüzde 25’in üzerinde bir artış popülizme girer” diye konuştu.
FATİH PORTAKAL’DAN SERT TEPKİ
Fatih Portakal, MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarına karşılık olarak şunları söyledi:
“Sokaktaki vatandaş, ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ diye merak ediyor. Kimisi yüzde 30 diyor, ama MÜSİAD ‘Yüzde 25’ten fazla olmasın’ diyor. Allah’ım ya…”
Portakal, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“Bu insanlar 17 bin 21 TL ile geçinmeye çalıştı ve o paranın alım gücü 12 bin TL’ye düştü. Böyle bir durumda yüzde 25'lik artış gerçekten vicdansızlık olur.”