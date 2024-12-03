Cumhurbaşkanı'nı Protesto Ettiği İçin Tutuklanan Şeyma'nın Annesi İsyan Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuştuğu sırada, bazı kişiler "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek İsrail'le ticareti protesto etmişti. Protestonun ardından 9 kişi tutuklanmıştı.

“HANİ BİZ FİLİSTİN'İN YANINDAYDIK?”

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan bir grup karara tepki gösterdi. Tutuklulardan Şeyma Yıldırım'ın annesi Handan Turan da tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Anne Turan "Bu mudur adalet? Hani biz Filistin'in yanındaydık?" dedi.

"ADALETİ SAVUNDULAR"

Kızı için adalete olan inancının kalmadığını belirten anne Turan şöyle konuştu: Buraya kızımı almak için geldim. Ama maalesef tutuklama kararı olduğunu duydum ve çok üzüldüm. Gerçekten ülkeme olan artık adalet düşüncem tamamen yok oldu. Yani bu çocuklar hiçbir şey yapmadı. Sadece insanlığı savundular, adaleti savundular. İnsanların bu duruma gelişi onların vicdanına sığmadı. Yani bu mudur adalet? Hani biz Filistin'in yanındaydık? Hani biz Filistin'dik. Ne oldu? Filistin için neden bir en ufak atılan adımlar hemen hapisle sonuçlanıyor? Filistin'in yanında olmamız bu mudur? Yani ben asla bu adalete inanmıyorum.

Kaynak: ANKA