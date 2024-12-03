İddialar Yalanlanmıştı, Başsavcılık Açıkladı: Ankara’da 20 Bin Sahte Dolar Ele Geçirildi

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddialarına ilişkin harekete geçilirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 kişiden 4’ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

DÖVİZ BÜROLARI ALARMA GEÇTİ

50 ve 100 dolarlık sahte dolarların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edilirken, Kapalıçarşı başta olmak üzere Türkiye’deki tüm döviz büroları alarm durumuna geçmişti.

Merkez Bankası, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü duyurdu ve açıklamasında, sahte banknotların adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla TCMB'ye gönderildiğini belirtti.

Banka, sahte efektiflere dair hazırlanan bilirkişi raporlarının adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaştı.

TCMB, teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmelerin yapıldığını duyurdu.

‘SAHTE BİR DOLAR BİLE YOK’

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) piyasadaki sahte döviz meselesine ilişkin yaptığı açılamada, iddiaları net bir dille yalanladı.

Türkiye'de sadece 2 sahte banknot ellerine geçtiğini söyleyen Şeren, "Türkiye'deki tüm döviz bürolarına mesaj attım. Bürolardan bize gönderilen yalnızca bu iki banknottur, bunlar da makinelerimizden geçmemektedir. Basında ve sosyal medyadaki 600 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır." dedi.