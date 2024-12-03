Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Ankara'da Yakalandı
Türkmenistan tarafından "yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda; Türkmenistan adli makamlarınca “yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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