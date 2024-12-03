Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Ankara'da Yakalandı

Türkmenistan tarafından "yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.

Son Güncelleme:
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Ankara'da Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda; Türkmenistan adli makamlarınca “yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

MİT'ten Suriye'de Operasyon! PKK'nın Sorumlularından Yaşar Çekik Etkisiz Hale GetirildiMİT'ten Suriye'de Operasyon! PKK'nın Sorumlularından Yaşar Çekik Etkisiz Hale GetirildiGüncel
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Larsen İstanbul'da YakalandıKırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Larsen İstanbul'da YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara Uyuşturucu
Son Güncelleme:
İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu? İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 12. Gün 'Yenidoğan Çetesi' Davasında 12. Gün
Efsane Cuma’nın Pabucunu Dama Atan ‘10 Lira’ İzdihamı! Ne Buldularsa Kucaklayıp Kasaya Koştular Efsane Cuma’nın Pabucunu Dama Atan ‘10 Lira’ İzdihamı
Saksı Dibine Ekleyin; Çiçeklerde Oluşan Bit ve Sinekleri Yok Ediyor Saksı Dibine Ekleyin; Çiçeklerde Oluşan Bit ve Sinekleri Yok Ediyor