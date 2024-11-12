Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Larsen İstanbul'da Yakalandı

Danimarka'nın Interpol kırmızı bülteniyle aradığı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen, İstanbul'da gerçekleştirilen "Kuyu-38" operasyonunda yakalandı.

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Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Larsen İstanbul'da Yakalandı

Danimarka'nın talebiyle Interpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da "Kuyu-38" operasyonu düzenlendiği ve bu operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen'in yakalandığı aktarıldı.

'KOKAİN KAÇIRIYORDU'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı."

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Kaynak: AA

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