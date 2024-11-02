Sinan Memi, Interpol Operasyonuyla Yakalandı! Çakıcı'ya Yakın İsmi Öldürtmekle Suçlanıyordu

Bir dönem Daltonlar suç örgütünün üyesi olan Serhat Azat mahlaslı Sinan Memi, Polonya, Piotrkow şehrinde geçtiğimiz haftalarda yakalandı. Memi, en son Alaattin Çakıcı’ya yakınlığı ile bilinen Çağlar Temel’in ölümüyle gündeme gelmişti.

İnterpol tarafından aranan Memi, Polonya’da saklandığı Tomaszow konutlarında operasyonla gözaltına alındı. Memi'nin evinde yapılan aramada, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Memi’nin Daltonlar’dan ayrıldıktan sonra kurduğu Bloods Kardeşler çetesi tarafından yapılan açıklamada, “Gözaltı iade ile sonuçlanmaz biz davalarını kontrol ediyoruz” ifadelerinin kullanılması ise dikkat çekti.

ÇAĞLAR TEMEL’İN ÖLDÜRÜLMESİYLE GÜNDEME GELDİ

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, Alaattin Çakıcı’ya yakın isimlerden biri olduğu ifade edilen Çağlar Temel, 10 Eylül 2024’te iş yerinin önünde düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Alaattin Çakıcı, Çağlar Temel’in ölümünden sonra açıklama yaparak "üzüntü duyduğunu" ifade etmişti.

Hatta iddiaya göre Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede Çağlar Temel’in öldürülmesi de gündeme gelmişti. Çakıcı’nın bu görüşmesinden sonra Sinan Memi isimli şüpheli, Polonya’da yakalandı.

Ancak iddiaya göre Memi’nin, tetiği çeken değil cinayetin emrini veren kişi olduğu düşünülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin ise Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu tespit edilmişti.

Temel’in öldürülmesinden sonra şüphelilerin verdiği ifadede “Dayı öyle istedi” dediği ortaya çıkmıştı. Bir dönem Paynır Sinan olarak bilinen Sinan Memi’ye çete üyelerinin ‘dayı’ olarak hitap ettiği biliniyor. Gazeteci Cengiz Erdinç’in bir yazısında bahsettiği Paynır Sinan, bir dönem oto hırsızlığı yapmış. Sinan Memi, bugüne kadar Paynır Sinan, Dalton Şebo, Serhat Azat gibi çeşitli mahlaslar kullandı.

Yine Erdinç’in anlatımına göre Memi ve Temel arasında bir bağ olmasa da bu cinayetin en ilginç yanı, ‘yeni tip’ çetelerin ilk kez Çakıcı’nın yakınını hedef alması. Çakıcı da kendisinin öldürülmesiyle ilgili hazırlık yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yüreği yeten varsa karşıma dikilir” demişti.

HALİÇ KÖPRÜSÜ’NDE CİNAYET

Sinan Memi’nin adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Barış Boyun çetesi iddianamesinde de geçiyor. İddianameye yansıyan detay şöyle:

“Boyun suç örgütünün silahlı kanadı Daltonlar’ın gerçekleştirdiği 14 Ocak 2023 tarihli Cumali Aslan cinayeti ile direkt Barış Boyun'a bağlı olarak eylem gerçekleştiren Sinan Memi ve Şeyhmus Ergün'ün gerçekleştirdiği 1 Şubat 2023 tarihli Ferhat Yeşilkaya cinayeti örnek gösterilebileceği…”

Yeşilkaya, Halil Ay’a yakınlığıyla bilinen isimlerden biriydi.

DALTONLAR ÇETESİNDEN AYRILIP KENDİ ÇETESİNİ KURDU

Sinan Memi, kısa süre önce Daltonlar çetesinden ayrıldığını duyurarak, Bloods Kardeşler ismiyle hareket etmeye başlamıştı. Memi kontrolündeki Bloods Kardeşler ise Sarallar’a yakınlığıyla biliniyor. 4 Ekim’de bir iş insanını tehdit ederek, “Sana 10 milyon TL ceza kestim. Ben Bloods Kardeşler çetesinin ele başıyım, cezayı ödemezsen seni ve aileni İstanbul’da barındırmam” şeklinde tehdit etti. Can güvenliği olmadığını söyleyen iş insanı emniyete suç duyurusunda bulunarak, şüphelilerin yakalanmasını talep etti.

Kırmızı bülten ile aranan Memi’nin Türkiye’ye iadesiyle ilgili Polonya yerel mahkemesinin karar vermesi bekleniyor. Memi, İstanbul'da 2023 yılında işlediği iki cinayetten aranıyordu.

Kaynak: Gazete Duvar