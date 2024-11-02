MasterChef'te Yürekler Ağza Geldi! İşte Yüzü Yanan Beyza'nın Sağlık Durumu... Şef Somer Sivrioğlu Açıkladı

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından Beyza'nun Uşak çekimleri sırasında mutfak kazası geçirip yandığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası herkes Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Hatta iddialar arasında Beyza'nın yarışmadan ayrıldığı da yer alıyordu.

MasterChef Türkiye'ni yeni bölüm fragmanı ise Beyza'nın yandığı iddialarını doğruladı. Fragmanda Beyza'nın börek tepsisini çevirirken yüzüne yağ döküldüğü anlar yer alıyordu. Bu anlar ise dün henüz yeni bölüm yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımdaki yarışmacılar, ödül oyunu için Uşak’ta kıyasıya mücadele etti. Heyecanın doruk noktasına çıktığı anlarda, Beyza yarışma tarihinde görülmemiş bir kaza yaşadı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışan Beyza’nın yüzüne yağ sıçradı. O anlarda büyük panik yaşandı ve sağlık ekipleri hemen devreye girdi. İlk müdahale yapıldıktan sonra ise hastaneye kaldırıldı.

SOMER ŞEF BEYZA'NIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Yaşadığı kaza sonrası Beyza’nın sağlık durumu en çok merak edilenler arasına girdi. Şef Somer Sivrioğlu beklenen açıklamayı yaptı. Sivrioğlu, Beyza’nın yanık merkezinde tedavi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ciddi bir kaza. Tabii ki hepiniz bir hedef için buradasınız ama her şeyden önce sağlık, her şeyden önce sizin iyi olmanız... Hepimiz çok üzüldük. Sizler de çok üzüldünüz biliyoruz, hem takım arkadaşları hem de karşı takım birazcık moralimiz bozuldu.”

Beyza’nın müşahede altında tutulduğunu belirten Sivrioğlu, sözlerinin devamında ise şöyle konuştu:

“Bu arada ilk müdahaleyi sağlık personelimiz Serhat Özer yaptı. Bu tip olaylarda sağlıkla ilgili tüm olaylarda hep bizim yanımızda ilk müdahaleyi yapıyor. Beyza, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer sağ olsun çok yakın ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Sayın Profesör Doktor Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Şu anda orada müşahede altında. Biz de konuştuk bugün bizlerle olamayacak ama günbegün gelişmeleri size bildireceğiz. Beyza'ya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.”